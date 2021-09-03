***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2021 14:06
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUVY92116 Isın Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 161
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.605.000
İhraç Fiyatı 0,90608
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.09.2021
Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
161 Gün vadeli TRFSUVY92116 Isın Kodlu 12.605.000 TL nominal 03/09/2021 vade sonu tarihli borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961686
BIST