Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2021 14:05



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUVYE2111 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.250.000
İhraç Fiyatı 0,90068
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2021
Kayıt Tarihi 26.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSUVYE2111 ISIN KODLU 12.250.000 TL NOMİNAL BEDELLİ 175 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İTFASI GERÇEKLEŞMİŞTİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972742


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:301.511
Değişim :  0,13% |  1,90
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.518 En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler14:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 2,84 3.240.005 % 9,65  
ZRGYO 1,80 64.041.276 % 8,43  
JANTS 63,55 213.230.763 % 8,35  
TGSAS 16,75 21.989.663 % 7,72  
MAKTK 3,59 89.228.431 % 7,49  
daha fazla
14:30 Alış Satış %  
Dolar 9,4925 9,4947 % -0,43  
Euro 11,0354 11,0443 % -0,21  
Sterlin 12,9936 13,0588 % -0,75  
Frank 10,2907 10,3527 % -0,39  
Riyal 2,5245 2,5372 % -0,44  
daha fazla
14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -3,03  
Altın Gr. 547 547 -3,30  
Cumhuriyet 3.612 3.667 2,00  
Tam 3.589 3.680 -1,31  
Yarım 1.735 1.780 -0,63  
Çeyrek 870 890 -0,32  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 -0,15  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 -0,08  
B. Petrol 84,64 84,64 -1,01  
Seans Raporu 14:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru