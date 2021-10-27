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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2021 15:33



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUVY52219 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 198
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY52219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.500.000
İhraç Fiyatı 0,90213
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
TRFSUVY52219 ISIN KODLU 198 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972808


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HEDEF 2,84 3.372.625 % 9,65  
ZRGYO 1,82 78.787.845 % 9,64  
ATATP 39,26 32.043.490 % 9,06  
JANTS 63,95 286.505.140 % 9,04  
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16:32 Alış Satış %  
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Sterlin 13,0199 13,0852 % -0,55  
Frank 10,3236 10,3858 % -0,07  
Riyal 2,5276 2,5403 % -0,32  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 1,41  
Altın Gr. 548 548 -1,92  
Cumhuriyet 3.609 3.663 -2,00  
Tam 3.594 3.685 3,84  
Yarım 1.737 1.782 1,86  
Çeyrek 871 891 0,93  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 -0,06  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,05  
B. Petrol 84,39 84,39 -1,26  
Seans Raporu 16:32
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