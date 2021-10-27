***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVY52219 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 175.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2022Vade (Gün Sayısı) 198Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVY52219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.500.000İhraç Fiyatı 0,90213Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFSUVY52219 ISIN KODLU 198 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972808BIST