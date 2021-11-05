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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2021 15:09
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSSUVY62211 ISIN KODLU 375 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI 2. KUPON ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 375
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSUVY62211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 5,3268 2.237.255,99 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,1192 2.150.063,99 Evet
3 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 5,1884
4 04.04.2022 01.04.2022 04.04.2022 5,1884
5 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 5,1192
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 42.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSSUVY62211 ISIN KODLU 375 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI 2. KUPON ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975132


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