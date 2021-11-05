***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSSUVY62211 ISIN KODLU 375 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI 2. KUPON ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 95.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.06.2022Vade (Gün Sayısı) 375Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSSUVY62211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 5,3268 2.237.255,99 Evet2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,1192 2.150.063,99 Evet3 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 5,18844 04.04.2022 01.04.2022 04.04.2022 5,18845 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 5,1192Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 42.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSSUVY62211 ISIN KODLU 375 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI 2. KUPON ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975132BIST