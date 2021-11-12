***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.11.2021 17:06
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUVY42210 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 161
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY42210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.750.000
İhraç Fiyatı 0,91522
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.04.2022
Kayıt Tarihi 21.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2022
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
TRFSUVY42210 ISIN KODLU 161 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977430
BIST
17:051.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,94
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.641
En Düşük
1.631
17:059,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:0511,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0470
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:05593,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,34
|Açılış
|: 593,60
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|52.114.261
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,72
|37.920.254
|% 9,83
|
|BERA
|10,39
|274.833.457
|% 9,37
|
|PRKAB
|34,94
|183.636.354
|% 8,31
|
|KZBGY
|32,02
|42.031.160
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|260.621.930
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.156.077
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|95.376.159
|% -7,36
|
|PETKM
|7,58
|2.656.999.053
|% -0,92
|
|GARAN
|10,62
|1.474.936.931
|% 0,19
|
|THYAO
|17,79
|1.334.134.947
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,47
|676.412.276
|% 0,67
|
|TUPRS
|154,80
|605.362.004
|% -1,09
|
|PETKM
|7,58
|2.656.999.053
|% -0,92
|
|ADESE
|1,22
|433.156.077
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|502.443.063
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,17
|223.065.426
|% 6,36
|
|YKBNK
|3,08
|508.369.393
|% 0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9481
|9,9504
|% 0,48
|
|Euro
|11,3928
|11,3988
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,2852
|13,3518
|% 0,66
|
|Frank
|10,7352
|10,7998
|% 0,30
|
|Riyal
|2,6437
|2,6570
|% 0,40
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-6,18
|
|Altın Gr.
|593
|593
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.926
|3.986
|-6,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|-1,16
|