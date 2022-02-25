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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.02.2022 14:09
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUVY22212 ISIN KODLU 176 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İTFASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 176
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY22212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.111.100
İhraç Fiyatı 0,90017
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.02.2022
Kayıt Tarihi 24.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSUVY22212 ISIN KODLU 176 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İTFASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004421


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Riyal 3,7026 3,7211 % -0,60  
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Altın Ons 1.906 1.907 8,61  
Altın Gr. 852 852 -3,17  
Cumhuriyet 5.684 5.770 -400,00  
Tam 5.656 5.803 -402,91  
Yarım 2.734 2.807 -194,90  
Çeyrek 1.371 1.404 -97,45  
Gümüş.Ons 24,28 24,30 0,15  
Gümüş Gr. 10,87 10,88 0,01  
B. Petrol 95,56 95,56 0,14  
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