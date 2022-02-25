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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.02.2022 14:12
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ



İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 222
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 24,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,22
ISIN Kodu TRFSUVYE2210
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.794.800
İhraç Fiyatı 0,87216
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.10.2022
Kayıt Tarihi 04.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2022
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
TRFSUVYE2210 Borçlanma Aracı İhracı Gerçekleştrilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004422


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PENTA 297,00 15.888.906 % 10,00  
TIRE 9,46 27.420.324 % 10,00  
KERVN 0,66 384.555 % 10,00  
ISBTR 56.542,80 499.184 % 10,00  
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Dolar 13,8987 13,9101 % -0,81  
Euro 15,5887 15,6358 % -1,32  
Sterlin 18,5978 18,6911 % -0,61  
Frank 14,9866 15,0769 % -0,68  
Riyal 3,7022 3,7208 % -0,60  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 3,68  
Altın Gr. 853 853 -1,90  
Cumhuriyet 5.706 5.792 -378,00  
Tam 5.669 5.830 -376,60  
Yarım 2.740 2.820 -182,17  
Çeyrek 1.374 1.410 -91,08  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 0,13  
Gümüş Gr. 10,87 10,88 0,01  
B. Petrol 95,38 95,38 -0,04  
Seans Raporu 15:21
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