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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2022 16:51
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TFRSUVY82216 -Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TFRSUVY82216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.500.000
İhraç Fiyatı 0,92809
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.08.2022
Kayıt Tarihi 11.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.08.2022
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER RATİNG A- 31.05.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TFRSUVY82216 -Borçlanma Aracı İhracı gerçekleştirilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022950


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UFUK 19,52 623.870 % 9,97  
IHAAS 21,16 13.898.399 % 9,92  
KLSYN 2,16 65.863.477 % 9,64  
LIDER 19,07 443.819.581 % 5,94  
PGSUS 135,40 763.085.755 % 4,96  
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17:59 Alış Satış %  
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Altın Gr. 917 917 -5,30  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 -0,45  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 -0,19  
B. Petrol 106 106 -2,06  
Seans Raporu 17:59
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