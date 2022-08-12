***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVY82216 NOLU BORÇLANMA ARACI İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRFSUVY82216 NOLU BORÇLANMA ARACI İTFASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 175.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.08.2022Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,74Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,53Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TFRSUVY82216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 22.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.500.000İhraç Fiyatı 0,92809Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.08.2022Kayıt Tarihi 11.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.500.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER RATİNG A- 31.05.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTFRSUVY82216 -Borçlanma Aracı İtfası gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055013BIST