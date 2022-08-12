***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVYK2212 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 175.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.11.2022Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,17Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,99Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVYK2212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 12.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.152.000İhraç Fiyatı 0,92448Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.11.2022Kayıt Tarihi 08.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.152.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER RATİNG A- 25.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFSUVYK2212 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055016BIST