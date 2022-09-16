***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.09.2022 16:23
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUVY92215 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni DÜZELTME YOKTUR İTFA PAYLAŞIMIDIR
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 14.10.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 156
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 11,004
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY92215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.768.000
İhraç Fiyatı 0,90086
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.09.2022
Kayıt Tarihi 15.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.768.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER A- 31.05.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFSUVY92215 ISIN kodlu 156 gün vadeli Borçlanma Aracı İtfası Gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063574
BIST