***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVY92215 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni DÜZELTME YOKTUR İTFA PAYLAŞIMIDIRYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 175.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2022Vade (Gün Sayısı) 156Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,004Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,67Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVY92215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 13.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.768.000İhraç Fiyatı 0,90086Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.09.2022Kayıt Tarihi 15.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.768.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER A- 31.05.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFSUVY92215 ISIN kodlu 156 gün vadeli Borçlanma Aracı İtfası Gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063574BIST