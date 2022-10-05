***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVYE2210 Borçlanma Aracı İtfası Gerçekleştrilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Düzeltme yapılmamıştır.Borçlanma aracı itfa duyurusudur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 175.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 14.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.10.2022Vade (Gün Sayısı) 222Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 14,66Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVYE2210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.10.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 25.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.794.800İhraç Fiyatı 0,87216Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.10.2022Kayıt Tarihi 04.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.794.800Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER RATİNG A- 25.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFSUVYE2210 Borçlanma Aracı İtfası Gerçekleştrilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067494BIST