***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.10.2022 14:17
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUVY22311 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 405.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.10.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vade
18:053.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -42,77
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1331
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05994,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 994,99
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATLAS
|1,87
|6.983.550
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|747.275
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.087.655
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.130.432
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.346.709
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.172.561
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.235.644
|% -9,23
|
|DITAS
|35,32
|19.080.658
|% -8,26
|
|KENT
|189,90
|3.779.356
|% -7,82
|
|THYAO
|99,20
|8.657.201.288
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,21
|3.668.892.925
|% -3,61
|
|PETKM
|13,43
|2.686.441.363
|% 0,45
|
|TUPRS
|372,10
|2.685.230.290
|% 1,14
|
|SISE
|33,32
|2.534.728.583
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,51
|1.716.755.608
|% -1,31
|
|TSKB
|3,10
|1.047.251.384
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,21
|3.668.892.925
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,11
|471.535.088
|% 1,44
|
|ALBRK
|2,36
|475.388.604
|% 5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6087
|% 0,00
|
|Euro
|18,6134
|18,6373
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4829
|21,5906
|% -0,38
|
|Frank
|18,7299
|18,8428
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL