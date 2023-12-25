***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2023İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 05.10.2023İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVade Tarihi 19.12.2024Vade (Gün Sayısı) 360Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışPlanlanan Nominal Tutar 33.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.10.2023Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLERdiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.12.2024Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER A+ 26.10.2023 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar360 gün vadeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228291BIST