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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.12.2023 10:00
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 05.10.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 19.12.2024
Vade (Gün Sayısı) 360
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 33.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.10.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLERdiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.12.2024
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER A+ 26.10.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
360 gün vadeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228291


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SAMAT 53,90 9.986.376 % 9,96  
DIRIT 9,89 284.159 % 9,89  
PRZMA 32,84 30.464.635 % 7,67  
AKCNS 141,60 190.573.078 % 6,71  
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Dolar 29,2653 29,2718 % 0,21  
Euro 32,2652 32,3494 % 0,38  
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Riyal 7,7815 7,8205 % 0,23  
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12:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,18 79,18 % 0,66  
Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
Seans Raporu 12:10
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