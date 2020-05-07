BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|KUTPO
|14,52
|13.953.863
|% 10,00
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,8672
|8,9117
|% 0,09
|Frank
|7,3585
|7,4029
|% 0,03
|Riyal
|1,9149
|1,9245
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,15
|Altın Gr.
|392
|392
|1,93
|Cumhuriyet
|2.511
|2.564
|15,00
|Tam
|2.585
|2.631
|15,40
|Yarım
|1.261
|1.286
|7,50
|Çeyrek
|629
|643
|3,80
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,21
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|B. Petrol
|31,63
|31,63
|1,91
Seans Raporu
- 15:26XU100 Endeks 98, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 8, 599.00 milyon TL de
- 15:25GYHOL Yüzde 6.62 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 324, 055 adet işlem
- 15:24KRDMB Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 559, 053 adet işlem
- 15:23PINSU Yüzde 9.91 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 449, 139 adet işlem
- 15:22KSTUR Yüzde 4.69 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 437 adet işlem