***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAM 50000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSOFU ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2015 İcrada Görevli Değil ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş. YK BAŞKANI,ASV HOLDİNG YK BAŞKANI, SÜMER FAKTORİNG A.Ş. YK BAŞKANI, MEHMET ALTINBAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI-YK BAŞKAN YARDIMCISI Hayır Bağımsız Üye Değil HayırVAKKAS ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.04.2019 SV HOLDİNG A.Ş.-YKB YARDIMCISI, SÜMER FAKTORİNG A.Ş.-YKB YARDIMCISI,ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş.-YK BAŞKANI, MEHMET ALTINBAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI -YK BAŞKANI, Bağımsız Üye DeğilCİHANGİR YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 09.03.2015 SÜMER FAKTORİNG A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye DeğilSİNAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 15.05.2019 Yeditepe Faktoring A.Ş. YK Üyeliği, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YK Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET KURŞUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.05.2020 SÜMER FAKTORİNG A.Ş. ve ASV HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye DeğilMEHMET ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2022 TİCARİ TAHSİLAT BİRİM MÜDÜRÜ/ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI/V.GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye V.GENEL MÜDÜRYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058161BIST