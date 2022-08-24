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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.08.2022 17:38
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 50000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SOFU ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2015 İcrada Görevli Değil ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş. YK BAŞKANI,ASV HOLDİNG YK BAŞKANI, SÜMER FAKTORİNG A.Ş. YK BAŞKANI, MEHMET ALTINBAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI-YK BAŞKAN YARDIMCISI Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
VAKKAS ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.04.2019 SV HOLDİNG A.Ş.-YKB YARDIMCISI, SÜMER FAKTORİNG A.Ş.-YKB YARDIMCISI,ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş.-YK BAŞKANI, MEHMET ALTINBAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI -YK BAŞKANI, Bağımsız Üye Değil
CİHANGİR YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 09.03.2015 SÜMER FAKTORİNG A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil
SİNAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 15.05.2019 Yeditepe Faktoring A.Ş. YK Üyeliği, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YK Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET KURŞUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.05.2020 SÜMER FAKTORİNG A.Ş. ve ASV HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
MEHMET ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2022 TİCARİ TAHSİLAT BİRİM MÜDÜRÜ/ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI/V.GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye V.GENEL MÜDÜR

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058161


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Tam 6.865 6.931 16,00  
Yarım 3.345 3.388 7,00  
Çeyrek 1.678 1.694 4,00  
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Gümüş Gr. 11,23 11,25 0,09  
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