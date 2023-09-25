***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSamet Gökhan İnci Mali İşler Müdürü 212 217 69 51 gokhan.inci@sumervarlik.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 50000000 TRY 100 YOKTUR İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ASV HOLDİNG A.Ş. 47500000 TRY 95ES ES AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. 2500000 TRY 5TOPLAM 50000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197063BIST