***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2024 15:40
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ASV HOLDİNG A.Ş. 45500000 TRY 91
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. 4500000 TRY 9
TOPLAM 50000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261484
BIST
'
17:299.106
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -34,38
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2932,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2934,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1825
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:292.238,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,32
|Açılış
|: 2.238,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:29
|MEKAG
|66,55
|109.737.251
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.877.672
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.346.644
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|217.872.212
|% 9,98
|
|ENSRI
|33,30
|193.455.689
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|938.253.075
|% -9,99
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|ULUFA
|12,55
|97.094.244
|% -9,65
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|THYAO
|289,50
|11.093.648.475
|% 1,40
|
|YKBNK
|26,40
|4.857.655.648
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,03
|4.035.439.650
|% -1,08
|
|VESTL
|85,50
|3.793.853.905
|% -0,35
|
|AKBNK
|45,56
|3.503.037.206
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,03
|4.035.439.650
|% -1,08
|
|YKBNK
|26,40
|4.857.655.648
|% 1,62
|
|ZOREN
|5,34
|845.731.974
|% -2,20
|
|PETKM
|22,84
|2.786.294.720
|% -0,35
|
|EKGYO
|10,11
|1.206.803.375
|% -3,81
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0178
|32,0345
|% 0,03
|
|Euro
|34,6616
|34,6935
|% -0,52
|
|Sterlin
|41,1421
|41,3483
|% -0,44
|
|Frank
|36,3394
|36,5215
|% -0,10
|
|Riyal
|8,7034
|8,7470
|% -0,03
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,77
|% 0,66
|
|Platin
|900,08
|901,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,99
|1.009,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,53
|85,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,47
|2.172,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44TKNSA
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 41.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 773, 740 adet işlem
-
17:43TKNSA
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 42.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 770, 535 adet işlem
-
17:42GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 609 adet işlem
-
17:41TEKTU
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 316, 871 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 48 kaybederek (% -0.62 ) 9, 791