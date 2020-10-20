***SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.10.2020 18:10
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) payında 21/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
SNGYO payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/01/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882603
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8635
18:059,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:05483,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,12
|Açılış
|: 483,43
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8686
|7,8760
|% -0,03
|
|Euro
|9,3074
|9,3228
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1563
|10,2072
|% -0,12
|
|Frank
|8,6425
|8,6946
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|6,92
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,10
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
-
17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem