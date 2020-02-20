***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 14:13
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820327
BIST
15:32117.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -1.807,73
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.978
15:326,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
15:326,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
15:32317,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,62
|Açılış
|: 317,08
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,17
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|169.089.331
|% 19,87
|
|HATEK
|9,81
|29.789.485
|% 14,60
|
|QNBFL
|148,90
|5.870.271
|% 12,80
|
|SNGYO
|1,31
|3.617.615
|% 9,17
|
|LOGO
|72,95
|62.368.052
|% 7,44
|
|VERTU
|5,46
|35.497.899
|% -17,27
|
|TSPOR
|6,49
|728.829.271
|% -16,58
|
|GSRAY
|3,36
|813.980.038
|% -13,85
|
|FENER
|17,13
|748.475.148
|% -11,88
|
|VKING
|2,91
|3.438.866
|% -11,55
|
|BJKAS
|3,20
|1.088.712.451
|% -9,09
|
|ASELS
|28,84
|1.070.634.585
|% -3,16
|
|THYAO
|14,61
|863.205.307
|% -1,95
|
|GSRAY
|3,36
|813.980.038
|% -13,85
|
|FENER
|17,13
|748.475.148
|% -11,88
|
|BJKAS
|3,20
|1.088.712.451
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,26
|312.524.008
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,36
|813.980.038
|% -13,85
|
|IHLGM
|1,23
|199.181.840
|% -5,38
|
|ODAS
|2,10
|308.416.484
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8135
|7,8527
|% -0,33
|
|Frank
|6,1702
|6,2074
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6196
|1,6278
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|5,07
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.131
|21,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,14
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,71
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,36
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,18
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