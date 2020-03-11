***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 11:40
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826872
BIST
13:13102.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.304,46
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:136,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,1770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:136,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0417
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:13330,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,42
|Açılış
|: 330,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|56.045.932
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|96.549.839
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.653.890
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.838.553
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,95
|58.092.383
|% 19,15
|
|OYAYO
|4,78
|597.051
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.541.216
|% -14,74
|
|BURCE
|5,43
|911.911
|% -10,25
|
|UMPAS
|0,46
|11.073
|% -9,80
|
|MERIT
|16,23
|30.730
|% -9,33
|
|ASELS
|25,90
|527.615.815
|% 0,00
|
|THYAO
|9,99
|368.287.563
|% 0,20
|
|GARAN
|9,51
|206.749.624
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,35
|167.183.731
|% -8,81
|
|GSRAY
|2,45
|153.630.643
|% -4,67
|
|ODAS
|1,64
|131.193.957
|% -4,65
|
|IHLGM
|1,17
|82.726.389
|% -1,68
|
|CEMAS
|0,97
|66.772.079
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,45
|153.630.643
|% -4,67
|
|ADESE
|1,35
|73.720.887
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9747
|8,0147
|% 0,60
|
|Frank
|6,5735
|6,6131
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6414
|1,6496
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|12,44
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.210
|16,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|18,40
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|8,90
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,97
|35,97
|-1,25
|