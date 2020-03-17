***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:46
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829774
BIST
15:0484.677
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -3.210,93
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:046,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0617
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:047,1416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0513
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
15:04308,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -5,08
|Açılış
|: 308,35
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.210.575
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|TBORG
|13,33
|356.927
|% 4,14
|
|KARTN
|283,00
|6.555.737
|% 3,70
|
|OYLUM
|1,78
|158.990
|% -17,59
|
|TIRE
|3,51
|15.278.161
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|13.665.252
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.726.020
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.325.323
|% -10,00
|
|ASELS
|21,24
|857.266.266
|% -7,33
|
|THYAO
|7,79
|731.193.944
|% -5,35
|
|GARAN
|8,15
|519.029.892
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,02
|219.765.670
|% -0,49
|
|AKBNK
|5,82
|217.890.500
|% -2,51
|
|YKBNK
|2,02
|219.765.670
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,78
|77.681.296
|% -9,30
|
|THYAO
|7,79
|731.193.944
|% -5,35
|
|TSKB
|0,89
|75.150.339
|% 1,14
|
|ODAS
|1,14
|82.228.469
|% -8,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8416
|7,8809
|% -0,37
|
|Frank
|6,7519
|6,7926
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7257
|1,7344
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-40,94
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|2.064
|2.095
|27,00
|
|Tam
|2.044
|2.096
|13,39
|
|Yarım
|988
|1.014
|6,47
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,34
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|-0,13
|
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|-0,07
|
Seans Raporu
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15:16SNKRN
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15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, EGCYH, VANGD, ALYAG, BRKO, ISBIR, SERVE, IDEAS, ETILR, MERIT