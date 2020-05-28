***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 11:57
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847180
BIST
12:03104.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 12,08
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.954
12:036,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7979
En Düşük
6,7656
12:037,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4855
En Düşük
7,4416
12:03375,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,40
|Açılış
|: 375,77
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|9.365.483
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|43.927.377
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|3.828.312
|% 9,83
|
|BIZIM
|15,02
|91.133.991
|% 8,06
|
|DITAS
|19,46
|10.650.161
|% 7,69
|
|CMENT
|31,68
|4.001.687
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.103.229
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.822.168
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|295.878
|% -9,95
|
|THYAO
|12,49
|1.797.516.068
|% 1,30
|
|GARAN
|7,78
|1.201.383.207
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,30
|597.241.331
|% -1,35
|
|AKBNK
|5,65
|378.367.807
|% 0,89
|
|ASELS
|30,18
|311.824.838
|% 0,33
|
|GARAN
|7,78
|1.201.383.207
|% 1,83
|
|THYAO
|12,49
|1.797.516.068
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,43
|155.868.744
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|218.833.378
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,96
|145.281.273
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3042
|8,3459
|% 0,29
|
|Frank
|6,9799
|7,0219
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,70
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,20
|
|Tam
|2.510
|2.544
|34,30
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,20
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|0,09
|