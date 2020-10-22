***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:39
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883000
BIST
14:561.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,59
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
14:567,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1309
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
14:569,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1382
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
14:56489,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,24
|Açılış
|: 489,72
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KARTN
|1.125,70
|1.222.510
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.228.721
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|12.513.536
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.392.985
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,25
|2.511.156.817
|% -3,72
|
|TSKB
|1,80
|2.229.639.840
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,21
|652.992.266
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,19
|564.362.442
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,02
|559.680.156
|% 2,54
|
|TSKB
|1,80
|2.229.639.840
|% 6,51
|
|GARAN
|7,25
|2.511.156.817
|% -3,72
|
|SKBNK
|2,02
|559.680.156
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,30
|547.375.932
|% -3,36
|
|VAKBN
|4,19
|564.362.442
|% -3,46
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9347
|7,9436
|% 1,68
|
|Euro
|9,3918
|9,4023
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,3951
|10,4472
|% 1,51
|
|Frank
|8,7344
|8,7871
|% 1,62
|
|Riyal
|2,1160
|2,1266
|% 1,89
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-9,65
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,63
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.216
|3.299
|20,93
|
|Yarım
|1.554
|1.596
|10,13
|
|Çeyrek
|780
|798
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|0,42
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:08CEOEM
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 949, 773 adet işlem
-
15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, VAKBN, YKBNK
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 71 kaybederek (% -0.88 ) 1, 089
-
15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, TDGYO, POLTK, HUBVC, UZERB, MRGYO, EUYO, COSMO, LINK, AVHOL
-
15:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KATMR, EGCYH, FORMT, BRKO, EGCYO, KERVN, VANGD, ETYAT, AVOD, TSGYO