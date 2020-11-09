***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 10:09
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887036
BIST
11:331.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 26,69
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:338,2624
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -0,2569
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:339,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -0,3057
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:33520,41
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -14,42
|Açılış
|: 520,41
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ACSEL
|18,37
|17.970.215
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.764.342
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|UZERB
|24,00
|139.752
|% -9,98
|
|SUMAS
|32,00
|31.392
|% -5,60
|
|DENGE
|5,00
|85.500
|% -4,76
|
|TURSG
|5,75
|69.681.730
|% 1,59
|
|OYAKC
|7,84
|53.531.621
|% 2,48
|
|SOKM
|12,00
|48.956.228
|% 1,44
|
|KONTR
|19,38
|40.404.094
|% -0,97
|
|IHLGM
|1,26
|32.224.679
|% 0,80
|
|IHLGM
|1,26
|32.224.679
|% 0,80
|
|TURSG
|5,75
|69.681.730
|% 1,59
|
|OYAKC
|7,84
|53.531.621
|% 2,48
|
|SOKM
|12,00
|48.956.228
|% 1,44
|
|PEKGY
|2,72
|10.319.338
|% 0,74
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2579
|8,2624
|% -3,02
|
|Euro
|9,8018
|9,8207
|% -3,02
|
|Sterlin
|10,8286
|10,8829
|% -3,07
|
|Frank
|9,1439
|9,1990
|% -3,01
|
|Riyal
|2,1944
|2,2054
|% -3,10
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,73
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-13,86
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,15
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|0,81
|
Seans Raporu
11:33
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-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 67 artarak (% 2.35 ) 1, 333
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11:44XU100
Endeks 1, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 887.00 milyon TL de
-
11:42GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 533, 135 adet işlem
-
11:41VESTL
Yüzde 6.31 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 275, 247 adet işlem
-
11:39XU100
Endeks 1, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 7, 655.00 milyon TL de