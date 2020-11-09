***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 11:23
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887059
BIST
11:291.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 26,90
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:298,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -0,2386
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:299,8315
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -0,2949
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:29520,97
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -13,86
|Açılış
|: 520,97
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ACSEL
|18,37
|17.913.084
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.749.632
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|183.108.139
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.270.878.569
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,25
|327.323.426
|% 4,58
|
|ODAS
|3,65
|300.769.894
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,41
|293.498.437
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,53
|263.466.332
|% 2,32
|
|GARAN
|7,32
|1.270.878.569
|% 4,87
|
|SKBNK
|1,50
|183.108.139
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,41
|293.498.437
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,84
|156.937.279
|% 2,22
|
|TSKB
|2,20
|182.978.302
|% 3,29
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2716
|8,2807
|% -2,80
|
|Euro
|9,8153
|9,8315
|% -2,91
|
|Sterlin
|10,8189
|10,8731
|% -3,16
|
|Frank
|9,1344
|9,1894
|% -3,11
|
|Riyal
|2,1915
|2,2025
|% -3,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,73
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-13,86
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,15
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|0,81
|
Seans Raporu
11:29
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11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 67 artarak (% 2.35 ) 1, 333
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11:44XU100
Endeks 1, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 887.00 milyon TL de
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11:42GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 533, 135 adet işlem
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11:41VESTL
Yüzde 6.31 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 275, 247 adet işlem
-
11:39XU100
Endeks 1, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 7, 655.00 milyon TL de