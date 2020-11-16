***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2020 10:21
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888600
BIST
13:111.302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:117,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7364
En Düşük
7,6062
13:119,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1654
En Düşük
9,0167
13:11469,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,27
|Açılış
|: 469,61
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:09
|KARTN
|2.359,50
|36.269.300
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|514.454
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.660.157
|% 9,99
|
|MARKA
|8,15
|3.880.834
|% 9,99
|
|GEREL
|7,07
|102.802.229
|% 9,95
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7211
|7,7275
|% 0,61
|
|Euro
|9,1479
|9,1572
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,1336
|10,1844
|% 0,30
|
|Frank
|8,4307
|8,4815
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0514
|2,0616
|% 0,47
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|4,00
|
|Tam
|3.105
|3.184
|8,83
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,28
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,09
|