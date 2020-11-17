***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:00
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888800
BIST
11:481.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -17,25
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:487,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:489,1899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:48470,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,43
|Açılış
|: 470,41
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:48
|SAFKR
|7,92
|41.270.027
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.198.117
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.978.213
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,73
|1.601.840.319
|% -2,46
|
|KRDMD
|4,28
|561.521.462
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,90
|554.282.985
|% 0,53
|
|THYAO
|11,58
|393.404.181
|% -1,70
|
|AKBNK
|6,12
|376.558.610
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,90
|554.282.985
|% 0,53
|
|GARAN
|8,73
|1.601.840.319
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,80
|374.576.647
|% -2,10
|
|KRDMD
|4,28
|561.521.462
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|130.728.238
|% -1,97
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7347
|7,7375
|% 0,40
|
|Euro
|9,1845
|9,1899
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2025
|10,2537
|% 0,58
|
|Frank
|8,4590
|8,5100
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0573
|2,0677
|% 0,37
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,17
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.109
|3.188
|3,64
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,76
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,07
|
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