***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 11:04
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922532
BIST
11:181.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 21,18
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.414
En Düşük
1.399
11:188,1519
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0880
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:189,6201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0485
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:18451,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,24
|Açılış
|: 451,09
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ARZUM
|24,22
|47.100.664
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.771.047
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.772.893
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.460.298
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,70
|681.556
|% -6,42
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,88
|1.578.078.008
|% 2,84
|
|SASA
|46,62
|465.019.841
|% 3,32
|
|KOZAL
|120,20
|342.649.828
|% 1,01
|
|BJKAS
|8,90
|318.970.523
|% 6,84
|
|PETKM
|5,94
|277.184.710
|% 3,30
|
|GARAN
|6,88
|1.578.078.008
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,21
|117.179.071
|% 1,68
|
|TSKB
|1,38
|77.673.362
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|98.963.841
|% 0,52
|
|PETKM
|5,94
|277.184.710
|% 3,30
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1493
|8,1519
|% -1,07
|
|Euro
|9,5888
|9,6201
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,2181
|11,2744
|% -0,93
|
|Frank
|8,5914
|8,6432
|% -1,18
|
|Riyal
|2,1687
|2,1795
|% -0,99
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,22
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|1,48
|