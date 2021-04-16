***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:15
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928697
BIST
14:071.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
14:078,0694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0621
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
14:079,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
14:07460,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,06
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,80
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler14:07
|QUAGR
|29,12
|186.678.674
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|4.274.753
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,35
|7.985.659
|% -47,08
|
|PEKGY
|1,80
|10.413.300
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.801.098
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|TUREX
|15,74
|417.705.957
|% -9,44
|
|GARAN
|7,32
|995.562.642
|% 0,14
|
|EREGL
|17,99
|633.931.816
|% -0,22
|
|ODAS
|3,51
|434.343.185
|% -4,62
|
|TUREX
|15,74
|417.705.957
|% -9,44
|
|PETKM
|6,34
|328.085.416
|% -1,09
|
|GARAN
|7,32
|995.562.642
|% 0,14
|
|ODAS
|3,51
|434.343.185
|% -4,62
|
|YKBNK
|2,16
|230.575.346
|% -2,26
|
|TSKB
|1,32
|110.176.931
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,21
|195.869.110
|% 0,94
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0642
|8,0694
|% 0,78
|
|Euro
|9,6692
|9,6750
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,0808
|11,1364
|% 0,68
|
|Frank
|8,7331
|8,7857
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1417
|2,1525
|% 0,58
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,24
|
|Altın Gr.
|460
|461
|6,25
|
|Cumhuriyet
|3.041
|3.087
|37,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|40,49
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|19,58
|
|Çeyrek
|735
|751
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|67,02
|67,02
|0,08
|