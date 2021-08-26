***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 15:30
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960572
BIST
16:481.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
16:488,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3980
En Düşük
8,3461
16:489,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0249
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
16:48482,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 482,23
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.334.520
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.777.529
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.675.064
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.069.180
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.219.830
|% -9,95
|
|DOBUR
|23,22
|976.733
|% -8,00
|
|AYCES
|57,40
|1.963.444
|% -7,64
|
|THYAO
|12,86
|1.269.456.636
|% 2,88
|
|GARAN
|9,50
|887.617.708
|% -0,31
|
|BRLSM
|11,50
|723.317.970
|% -5,12
|
|GESAN
|24,62
|587.219.830
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,16
|413.954.756
|% -4,92
|
|MRGYO
|1,16
|413.954.756
|% -4,92
|
|YKBNK
|2,55
|335.079.162
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|191.738.084
|% 0,00
|
|THYAO
|12,86
|1.269.456.636
|% 2,88
|
|GARAN
|9,50
|887.617.708
|% -0,31
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3948
|8,3980
|% 0,32
|
|Euro
|9,8847
|9,8926
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4749
|11,5324
|% -0,06
|
|Frank
|9,0994
|9,1542
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2313
|2,2425
|% 0,31
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,92
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.194
|3.243
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-4,36
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-2,10
|
|Çeyrek
|772
|789
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,37
|70,37
|-0,91
|
Seans Raporu
16:48
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