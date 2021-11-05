***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 13:06
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975105
BIST
14:201.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
14:209,7155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
14:2011,2111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0151
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
14:20559,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,10
|Açılış
|: 559,31
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler14:18
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.423,10
|142.272.543
|% 8,30
|
|EUYO
|3,69
|2.620.538
|% 7,58
|
|KONTR
|80,30
|203.799.698
|% 7,42
|
|GEDZA
|17,48
|20.689.947
|% 7,37
|
|BASGZ
|25,24
|3.404.422
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.394.136
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,44
|29.217.397
|% -6,00
|
|RODRG
|14,21
|2.071.374
|% -5,64
|
|GSRAY
|4,14
|207.619.969
|% -5,48
|
|THYAO
|17,49
|2.145.290.878
|% 3,06
|
|GARAN
|10,52
|1.283.886.651
|% 0,67
|
|TUPRS
|144,50
|601.717.142
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,09
|480.511.154
|% 1,95
|
|ASELS
|16,75
|432.921.180
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,09
|480.511.154
|% 1,95
|
|TSKB
|1,55
|319.142.828
|% 1,31
|
|THYAO
|17,49
|2.145.290.878
|% 3,06
|
|GARAN
|10,52
|1.283.886.651
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,97
|362.292.951
|% -0,34
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7176
|9,7224
|% 0,41
|
|Euro
|11,2069
|11,2191
|% -0,06
|
|Sterlin
|13,0118
|13,0770
|% -0,32
|
|Frank
|10,5519
|10,6154
|% -0,31
|
|Riyal
|2,5811
|2,5940
|% 0,14
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,26
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.704
|3.760
|-10,00
|
|Tam
|3.685
|3.778
|-11,93
|
|Yarım
|1.781
|1.828
|-5,77
|
|Çeyrek
|893
|914
|-2,88
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|0,38
|