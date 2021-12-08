***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 11:30
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981888
BIST
12:521.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,76
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:5213,6833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1932
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:5215,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2408
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4829
En Düşük
15,1751
12:52786,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 12,21
|Açılış
|: 785,69
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
788,93
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:50
|BAGFS
|13,97
|11.200.262
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.836.727
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|602.965
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.789.504
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|20.042.028
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.452.829
|% -9,93
|
|SISE
|14,55
|2.302.993.450
|% -0,82
|
|GARAN
|11,99
|2.262.177.829
|% 1,35
|
|THYAO
|20,04
|2.049.148.409
|% 4,38
|
|ASELS
|23,78
|1.589.041.136
|% 3,03
|
|KRDMD
|9,71
|1.219.554.356
|% 0,10
|
|YKBNK
|3,62
|956.480.759
|% 1,40
|
|TSKB
|1,66
|399.261.909
|% 2,47
|
|GARAN
|11,99
|2.262.177.829
|% 1,35
|
|SISE
|14,55
|2.302.993.450
|% -0,82
|
|ODAS
|1,63
|207.908.215
|% -2,40
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6872
|13,6884
|% 1,47
|
|Euro
|15,4396
|15,4620
|% 1,61
|
|Sterlin
|18,0192
|18,1095
|% 1,17
|
|Frank
|14,7074
|14,7960
|% 1,23
|
|Riyal
|3,6273
|3,6455
|% 1,19
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,17
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,99
|
|Cumhuriyet
|5.192
|5.272
|21,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,94
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,16
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,22
|