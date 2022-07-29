***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 10:22
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049111
BIST
10:282.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,14
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:2817,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:2818,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1039
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:281.018,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.018,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:26
|KRPLS
|5,65
|241.109.493
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|17.050.764
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|9.142.704
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,23
|15.029.948
|% 7,60
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.289.441
|% -9,97
|
|MTRKS
|51,65
|3.334.278
|% -7,69
|
|LIDFA
|9,24
|14.387.201
|% -6,00
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,82
|423.946.319
|% 0,24
|
|FROTO
|296,70
|392.871.963
|% 4,11
|
|KRPLS
|5,65
|241.109.493
|% 9,92
|
|SISE
|21,36
|181.697.488
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,69
|121.959.097
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,67
|100.030.971
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|241.109.493
|% 9,92
|
|TSKB
|2,66
|68.791.200
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,69
|121.959.097
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,15
|57.953.998
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9322
|17,9551
|% 0,18
|
|Euro
|18,3781
|18,3898
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,8662
|21,9758
|% 0,43
|
|Frank
|18,7944
|18,9076
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,05
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,11
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.777
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.302
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,83
|