***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 17:22
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049323
BIST
17:252.591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 47,94
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.592
En Düşük
2.539
17:2517,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:2518,2493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:251.011,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.011,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:23
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.155.104
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.127.781
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.645.561
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.508.582
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.829.661
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|SNGYO
|6,05
|91.089.356
|% -7,91
|
|THYAO
|50,30
|2.623.893.999
|% 1,21
|
|SASA
|44,40
|1.642.768.191
|% 6,32
|
|SISE
|21,80
|1.469.144.532
|% 2,64
|
|FROTO
|302,70
|1.307.236.189
|% 6,21
|
|TUPRS
|267,00
|1.073.814.002
|% 3,77
|
|EKGYO
|3,09
|752.139.904
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|305.122.640
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|755.301.328
|% 1,94
|
|ODAS
|3,73
|456.683.591
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,58
|1.026.134.183
|% 0,82
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9094
|17,9221
|% 0,00
|
|Euro
|18,2203
|18,2409
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,5794
|21,6876
|% -0,89
|
|Frank
|18,6433
|18,7556
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7523
|4,7762
|% -0,16
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|3,65
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.736
|6.802
|-32,00
|
|Yarım
|3.282
|3.325
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,00
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 51 artarak (% 1.99 ) 2, 283
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17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHGZT, KRPLS, YAYLA, UZERB, UTPYA, BEYAZ, ICBCT
-
17:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, BRKO, EMNIS, KZBGY
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17:38
BEYAZ, GUBRF, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
ADEL, KONKA, MIPAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında