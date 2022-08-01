***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 10:05
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050143
BIST
12:332.639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,60
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.640
En Düşük
2.600
12:3317,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0357
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:3318,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1213
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4422
En Düşük
18,2569
12:331.019,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.019,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:33
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.064.816
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.597.008
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.328.659
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.929.128
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.804.663
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|79.664.719
|% -9,92
|
|LIDFA
|8,09
|18.058.678
|% -8,59
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KAPLM
|63,20
|5.975.719
|% -8,34
|
|SISE
|22,90
|1.571.897.150
|% 4,95
|
|THYAO
|51,00
|1.155.872.308
|% 1,19
|
|SASA
|45,76
|1.037.871.571
|% 2,88
|
|TUPRS
|272,70
|602.383.433
|% 1,60
|
|EREGL
|28,04
|589.927.047
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,10
|421.495.562
|% 0,32
|
|ODAS
|3,91
|521.332.419
|% 4,83
|
|SISE
|22,90
|1.571.897.150
|% 4,95
|
|YKBNK
|4,77
|326.609.845
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,72
|117.427.543
|% 0,58
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9389
|17,9485
|% 0,20
|
|Euro
|18,4159
|18,4422
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,9089
|22,0188
|% 0,74
|
|Frank
|18,8298
|18,9432
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7641
|4,7879
|% 0,19
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.799
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,33
|