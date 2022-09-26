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***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

26.09.2022 14:03
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065204


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRNYO 4,62 7.257.141 % 10,00  
ELITE 27,60 56.973.897 % 9,96  
TEKTU 2,16 64.222.933 % 9,64  
IHAAS 70,95 13.160.919 % 9,58  
ERBOS 136,50 162.478.046 % 9,55  
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Dolar 18,4367 18,4686 % 0,30  
Euro 17,8457 17,8655 % 0,12  
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Altın Ons 1.643 1.643 -0,56  
Altın Gr. 974 974 0,90  
Cumhuriyet 6.612 6.712 -23,00  
Tam 6.651 6.731 -31,00  
Yarım 3.236 3.293 -8,00  
Çeyrek 1.623 1.642 -8,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 -0,10  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,05  
B. Petrol 83,96 83,96 -1,07  
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