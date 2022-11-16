***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:10
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080239
BIST
12:144.770
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 112,71
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.776
En Düşük
4.677
12:1418,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
12:1419,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1203
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4080
En Düşük
19,2248
12:141.065,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.065,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ALBRK
|3,08
|217.758.807
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.754.487
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|118.120.274
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|103.365.817
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|131.245.954
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|185.407.365
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,12
|349.085.643
|% -9,04
|
|CLEBI
|598,40
|87.411.636
|% -6,35
|
|YKBNK
|11,50
|4.274.007.003
|% 6,58
|
|THYAO
|107,40
|3.547.340.951
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,35
|3.295.826.005
|% 6,37
|
|AKBNK
|17,30
|3.127.961.728
|% 6,86
|
|VAKBN
|10,29
|2.251.691.162
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,50
|4.274.007.003
|% 6,58
|
|ISCTR
|10,35
|3.295.826.005
|% 6,37
|
|SKBNK
|2,46
|764.377.601
|% 5,13
|
|EKGYO
|5,65
|1.433.956.778
|% 1,62
|
|TSKB
|3,44
|827.893.348
|% 5,52
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6127
|% 0,06
|
|Euro
|19,3824
|19,3907
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,0352
|22,1457
|% 0,16
|
|Frank
|19,6777
|19,7962
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,03
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|3,15
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|17,00
|
|Tam
|7.077
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.437
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|0,17
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|-0,11
|
Seans Raporu
12:12
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