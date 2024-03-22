***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 16:47
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261510
BIST
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17:299.106
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -34,38
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2932,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2934,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1825
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:292.238,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,32
|Açılış
|: 2.238,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:29
|MEKAG
|66,55
|109.487.954
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|217.755.162
|% 9,98
|
|ENSRI
|33,30
|193.115.296
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|937.659.650
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|94.398.357
|% -9,94
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|THYAO
|288,75
|11.024.904.685
|% 1,14
|
|YKBNK
|26,34
|4.834.050.753
|% 1,39
|
|ISCTR
|11,02
|4.012.698.894
|% -1,17
|
|VESTL
|85,35
|3.792.140.195
|% -0,52
|
|AKBNK
|45,46
|3.471.014.848
|% 0,93
|
|ISCTR
|11,02
|4.012.698.894
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,34
|4.834.050.753
|% 1,39
|
|ZOREN
|5,33
|841.132.919
|% -2,38
|
|EKGYO
|10,10
|1.186.698.063
|% -3,90
|
|PETKM
|22,94
|2.679.215.331
|% 0,09
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0178
|32,0345
|% 0,03
|
|Euro
|34,6616
|34,6935
|% -0,52
|
|Sterlin
|41,1470
|41,3532
|% -0,43
|
|Frank
|36,3515
|36,5337
|% -0,06
|
|Riyal
|8,7034
|8,7470
|% -0,03
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,75
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|899,98
|903,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,79
|1.007,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,54
|85,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.174,49
|2.174,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44TKNSA
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 41.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 773, 740 adet işlem
-
17:43TKNSA
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 42.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 770, 535 adet işlem
-
17:42GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 609 adet işlem
-
17:41TEKTU
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 316, 871 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 48 kaybederek (% -0.62 ) 9, 791