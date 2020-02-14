***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [SNGYO]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/02/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarPAY PİYASASITakas Tarihi14/02/2020AçıklamalarSNGYO.TE sırasındaki temerrüt işlemi 14.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819076BIST