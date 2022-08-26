***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
26.08.2022 11:23
***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/08/2022
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
26/08/2022
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere SNGYO.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (26/08/2022) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058518
BIST
11:233.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -9,09
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
11:2318,1834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:2318,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:231.024,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.024,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:23
|VAKBN
|6,05
|198.013.699
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.881.260
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.974.506
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|6.930.747
|% -9,93
|
|MTRKS
|74,85
|30.094.681
|% -6,85
|
|SAYAS
|17,94
|17.613.979
|% -6,07
|
|BJKAS
|6,88
|177.191.855
|% -6,01
|
|ISCTR
|8,03
|2.906.537.292
|% 2,42
|
|AKBNK
|12,20
|2.643.816.865
|% 1,84
|
|YKBNK
|6,72
|2.473.657.007
|% 2,44
|
|ASELS
|27,68
|2.093.626.191
|% 5,65
|
|GARAN
|27,06
|1.853.977.475
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,72
|2.473.657.007
|% 2,44
|
|ISCTR
|8,03
|2.906.537.292
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,94
|1.343.048.090
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,20
|2.643.816.865
|% 1,84
|
|HALKB
|7,13
|987.590.505
|% 9,86
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1783
|18,1834
|% 0,11
|
|Euro
|18,1360
|18,1491
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,3476
|21,4546
|% -0,42
|
|Frank
|18,7594
|18,8724
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8267
|4,8509
|% 0,11
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.845
|6.898
|-33,00
|
|Yarım
|3.335
|3.372
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,88
|