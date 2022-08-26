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***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi

26.08.2022 16:57
***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi


***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )

İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/08/2022
Bildirim İçeriği

İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
26/08/2022
Açıklamalar

SNGYO.TE sırasındaki temerrüt işlemi 26/08/2022 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058590


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