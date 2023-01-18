***SNGYO* *KZBGY*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
18.01.2023 18:43
***SNGYO******KZBGY*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 300.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %24'üne takabül eden 72.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde borsada satışa konu edilmesi amacıyla VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27 inci maddesi çerçevesinde hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 02/43 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103086
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1023
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.157,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.157,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7913
|18,7958
|% 0,15
|
|Euro
|20,3492
|20,3631
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,2383
|23,3549
|% 1,11
|
|Frank
|20,5163
|20,6399
|% 1,18
|
|Riyal
|4,9884
|5,0135
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|6,73
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.855
|7.924
|40,00
|
|Yarım
|3.827
|3.878
|20,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.939
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,56
|0,11
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|1,61
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında