***SNGYO* *KZBGY*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***SNGYO******KZBGY*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [KZBGY]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 300.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %24'üne takabül eden 72.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde borsada satışa konu edilmesi amacıyla VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27 inci maddesi çerçevesinde hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 02/43 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103086BIST