***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.05.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarSinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu 08.05.2020 tarihinde Şirket merkezinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştırŞirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi bağımsız denetiminin, Denetim Komitesi'nce önerilen ‘Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' tarafından yapılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843839BIST