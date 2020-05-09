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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.05.2020 14:19
GÜNCEL HABERLER



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu 08.05.2020 tarihinde Şirket merkezinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi bağımsız denetiminin, Denetim Komitesi'nce önerilen ‘Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' tarafından yapılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843839


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