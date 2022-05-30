***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.05.2022 17:09
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Dnetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.05.2022
Tescil Tarihi
30.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.05.2022 - 10587
Açıklamalar
2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arsen Bağımsız Denetim Hzimetleri A.Ş. 23.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 30.05.2022 tarihinde tescil edilerek 30.05.2022 tarih ve 10587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklamaildirim/1033368
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2022
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2846
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6934
En Düşük
17,4021
18:05978,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,37
|Açılış
|: 978,65
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3861
|16,3973
|% 1,27
|
|Euro
|17,6681
|17,6929
|% 1,63
|
|Sterlin
|20,6781
|20,7818
|% 1,41
|
|Frank
|17,0635
|17,1663
|% 1,30
|
|Riyal
|4,3574
|4,3793
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,58
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,65
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,16
|
Seans Raporu
18:05
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