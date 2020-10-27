***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviSamandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624 0 0 10.950.942,624B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451 0 0 73.926.354,451C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249 0 0 788.316.134,249Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 873.193.431,324 TL 0 TL 0 TL 873.193.431,324 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu şirket merke adresinde toplanarak1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Samandıra") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisah suretiyle, Şirketimizin Samandıra ile birleşmesine,2. Birleşme işleminde 30.06.2020 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,3. Samandıra' nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, TTK 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ' in 13. maddesi kapsamında- Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,- Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleştirmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,- TTK' nın 149. maddesine düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,- Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve- SPK' nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Samandıra'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin , birleşme sebebiyle verilecek olan Kurumlar Vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 27/10/2020 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili kurumlardan izin alınmasına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 27.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Samandıra YKK.pdf - DiğerEK: 3 Sinpaş GYO YKK.pdf - DiğerEK: 4 Sinpaş GYO Mali Tablolar.pdf - DiğerEK: 5 Samandıra Mali Tablolar.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884344BIST