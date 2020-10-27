***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.10.2020 16:39
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketin %100 İştiraki olan Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624 0 0 10.950.942,624
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451 0 0 73.926.354,451
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249 0 0 788.316.134,249
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 873.193.431,324 TL 0 TL 0 TL 873.193.431,324 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merke adresinde toplanarak
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Samandıra") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisah suretiyle, Şirketimizin Samandıra ile birleşmesine,
2. Birleşme işleminde 30.06.2020 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
3. Samandıra' nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, TTK 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ' in 13. maddesi kapsamında
- Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
- Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleştirmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
- TTK' nın 149. maddesine düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
- Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve
- SPK' nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,
4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Samandıra'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin , birleşme sebebiyle verilecek olan Kurumlar Vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 27/10/2020 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili kurumlardan izin alınmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 27.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Samandıra YKK.pdf - Diğer
EK: 3 Sinpaş GYO YKK.pdf - Diğer
EK: 4 Sinpaş GYO Mali Tablolar.pdf - Diğer
EK: 5 Samandıra Mali Tablolar.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884344
BIST