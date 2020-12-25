***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.12.2020 15:37
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624 0 0 10.950.942,624
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451 0 0 73.926.354,451
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249 0 0 788.316.134,249
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 873.193.431,324 TL 0 TL 0 TL 873.193.431,324 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Ek Açıklamalar
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin %100 iştiraki olan Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirketimiz tarafından, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak SPK başvurusu 24 Aralık 2020 tarihinde onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Samandıra YKK.pdf - Diğer
EK: 2 Sinpaş GYO YKK.pdf - Diğer
EK: 3 Sinpaş GYO Mali Tablolar.pdf - Diğer
EK: 4 Samandıra Mali Tablolar.pdf - Diğer
EK: 5 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 6 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894943
BIST