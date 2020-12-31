***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemimizin tescil edilmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviSamandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624 0 0 10.950.942,624B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451 0 0 73.926.354,451C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249 0 0 788.316.134,249Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 873.193.431,324 TL 0 TL 0 TL 873.193.431,324 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.12.2020Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 31.12.2020Ek Açıklamalarİlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin %100 iştiraki olan Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirketimiz tarafından, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin birleşmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Tescil evrakları ekte yer almaktadır.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla...Kamuoyunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaBirleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Samandıra YKK.pdf - DiğerEK: 2 Sinpaş GYO YKK.pdf - DiğerEK: 3 Sinpaş GYO Mali Tablolar.pdf - DiğerEK: 4 Samandıra Mali Tablolar.pdf - DiğerEK: 5 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 6 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 7 Samandıra Mobilya Tescil Yazısı.pdf - DiğerEK: 8 Sinpaş GYO Tescil Yazısı.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896104BIST