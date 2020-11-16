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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.11.2020 18:26
GÜNCEL HABERLER



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kısmı Bölünme ve GYO Kuruluş İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler YENİ ŞİRKET KURULACAKTIR
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu YOKTUR
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Evet
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2020
Mevcut Sermaye (TL) 873.193.431,324
Ulaşılacak Sermaye (TL) 873.193.431,324

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00027 10.950.942,624
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00035 73.926.354,451
C Grubu, SNGYO, TRESNGY00019 788.316.134,249

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.11.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
1. Şirketimizin sahip olduğu Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2518 no.lu parsellerden oluşan taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kısmi bölünmesi suretiyle, paylarının tamamı Şirketimize ait olan yeni bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına,
2. Konuya ilişkin hazırlıkların ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888744


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Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,56 24,59 -0,07  
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