***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 18:32
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye ve Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluşuna İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 240.000.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Evet
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2020
Mevcut Sermaye (TL) 873.193.431,324
Ulaşılacak Sermaye (TL) 873.193.431,324
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNGY00 788.316.134,249
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.11.2020 ve 25.12.2020 tarihli toplantılarında Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2518 no.lu parsellerden oluşan taşınmazlar ve ilgili diğer varlık ve yükümlülüklerin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığına ilişkin SPK onaylı duyuru metni, güncel bölünme planı ve bölünme raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla,
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 3 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914094
BIST